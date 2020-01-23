有意參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌日前在臉書表示，這次選舉結果，高雄市長韓國瑜是非戰之罪，引發外界輿論嘩然。對此，資深媒體人陳東豪傻眼表示，他很懷疑郝知不知道這句非戰之罪的典故，如果知道，應該不會這樣表示才對。

陳東豪在政論節目《鄭知道了》直言，他很懷疑郝龍斌知不知道非戰之罪的意思，因為非戰之罪的前一句是「此天亡我」，完整句子是「此天亡我，非戰之罪」，據《史記》記載，是項羽失敗後，臨死前的話。

陳東豪表示，韓國瑜要面對的是自身的罷免案，因為整個韓國瑜三部曲第一部，選上高雄市長創造奇蹟，第二部韓國瑜想當梟雄，去選中華民國總統，結果第三部韓國瑜失敗，要被高雄市民罷免，這是韓國瑜自己要去跟高雄市民面對，如果國民黨要幫忙韓國瑜，去跟高雄市民打這一仗，這是國民黨的決定，他沒有任何意見。

陳東豪指出，國民黨在15個地方縣市執政，結果2020大敗，立委席次只多三席，這結果竟然只用一句「非戰之罪」帶過去。非戰之罪上一句話，他再強調一次，是「天要亡我」！如果國民黨不去面對內部的問題，過不了就真的是「天要亡你」！

(中時電子報)