附卡刷爆了，正卡人卻不知道。由於2018年底時發生智庫學者的成年兒子，遭人誘導刷附卡500萬元後自殺，金管會與銀行公會研議後，即日起正卡持卡人可向銀行行使「被通知權」，即附卡每筆刷卡可用網站、APP推播通知；若要以電郵或簡訊通知，則是附卡單筆刷卡逾5千元、或國外網路刷卡逾5筆。

去年一名學者投書工商時報，痛訴自己的兒子因被人誘導，用父親的附卡在一個月內陸續刷了500萬元買遊戲點數，但過程中銀行卻絲毫沒有通知信用卡正卡人，亦即學者本人，使其錯失拯救兒子的機會，但銀行方面卻表示，由於附卡持卡人是已成年人，也就是學者的兒子自己向銀行取消正卡的刷卡通知，所以銀行只通知了附卡持有人。

此案在立法院財委會引發關注，在金管會與銀行公會研議多時後，確定33家發卡機構都已準備妥適，即日起正卡持卡人可以有二種方式，要求銀行通知附卡的相關刷卡情況，且附卡持卡人不得更動或取消此通知。

一是正卡持卡人可以到銀行的官方網站、APP推播等，自行設定相關消費交易通知，不限金額大小，當正卡持卡人開啟消費通知功能，附卡每筆刷卡，都會通知正卡持卡人，也就是正卡持卡人可以收到自己持有的正卡，及家人持有附卡的所有消費交易通知，但銀行局表示，這項功能不是所有銀行都有，必須看各發卡機構是否提供此功能。

二是發卡機構用簡訊或電子郵件通知正卡持卡人，各發卡機構多會設定一定金額以上才通知，過去一般是單筆刷卡或國內網路刷卡5千元以上，國外網路刷卡則是累積5筆，第五筆刷卡就會以簡訊或電郵通知，但也有些銀行通知門檻會降到5千元以下，也是看各發卡機構的規定。

金管會表示，過去有些銀行的刷卡通知系統可能只能留一組資料，現在都已擴充，正卡持卡人因為是「繳費者」，有權要求「被通知」，因此無論是APP推播或簡訊，至少一定金額以上刷卡，正卡持卡人都會接到訊息，且附卡持有人不能向銀行要求取消或不通知，即不會再發生類似學者之子的悲劇。

(工商 )