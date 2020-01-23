新北市永和警分局長謝宗宏為慰勉同仁春節期間辛苦付出，也特別交代分局員工餐廳於春節放假前一天22日中午幫同仁加菜。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

農曆春節將屆，當家家戶戶在歡喜團圓過年時，新北市永和警分局犧牲與家人團聚的機會，仍要忙著疏導返鄉車潮、處理交通事故及偵查犯罪、防制犯罪發生，就為了讓民眾可以安心過好年。

永和警分局長謝宗宏為慰勉同仁春節期間辛苦付出，也特別交代分局員工餐廳於春節放假前一天22日中午幫同仁加菜，包括三杯石斑、香烤午仔魚、醉鵝、泰式月亮蝦餅及雙拼牛腱牛肚等美味佳餚供員警加菜，同仁特感溫馨之情。

另謝宗宏為增進同仁向心力及提升工作士氣，亦相當重視及關心各外勤單位無法回家過年的同仁如何享用一頓豐盛的年夜飯，特別與新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰結合轄內知名餐飲業者在春節期間協助準備年菜，讓同仁在派出所用餐時也能享受團聚的溫馨，並祝福所有同仁新春快樂、執勤平安。

永和辦事處黃主任志彰也特別指出，農曆春節期間員警仍須堅守崗位相當辛勞，非常感謝永和警分局平日辛苦付出，希望員警在繁重的勤務中能做好體力調節，並得到更多社會大眾的支持及鼓勵，以達市長「安居樂業」的目標。

(中時 )