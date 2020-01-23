當局表示，挾帶強風大雪的「葛洛瑞亞」（Gloria）風暴19日重創西班牙以來，迄今已造成7人死亡，另有4人失蹤。

法新社報導，強風巨浪侵襲西班牙東部濱海小鎮，許多店家、餐廳和海灘設施遭到破壞，還有部分街道淹水。

西班牙緊急救難當局昨晚表示，東北部巴拉莫斯（Palamos）港有一名男子掉入海中喪命，這是最新的風災死亡案件。

東部瓦倫西亞（Valencia）警方發言人表示，警方昨天在尋找當地一名開車失蹤的67歲男子，後來在一處淹水地區發現遺體。

南部安達魯西亞（Andalusia）地區也傳出2人死亡，其中包含一名農夫。警方表示，這名77歲的農夫在冰雹侵襲時，被倒塌的溫室壓死。

這場風暴19日侵襲西班牙東部，挾帶每小時超過100公里的陣風、巨浪、大雪和凍雨，目前據信仍有4人下落不明。

西班牙國家氣象局（AEMET）表示，風暴昨天開始減弱，但東北部加泰隆尼亞（Catalonia）和巴利亞利群島（Balearic Islands）仍需保持警戒。

(中央社)