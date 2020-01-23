基進黨立委當選人陳柏惟選前政見是當選要求中火春節停機1天，昨在臉書更公開表示已向經濟部提案。但是台電表示未接獲這樣指示，且燃煤機組升載慢，不宜全停。仍照原先規劃，從小年夜(23日)起到大年初五(29日)過年期間，台中火力電廠、興達電廠進行「降載迎新年」，都停一半以上機組，減少發電。

陳柏惟選前接受訪問公開表示「如果讓我選上，明年春節中火關一天」，昨在臉書也再次提到，基於政治人物誠信負責原則，上週已透過管道向經濟部建言，期望能達成「今年春節中火試行停機，進行電網壓力測試並提供空汙數據比較研究」目標。

對此台電發言人徐造華表示，並無接獲經濟部指示配合，對於社會大眾訴求，台電都給予以尊重，但是公司負有穩定供電責任，因此會依照原來計畫，從小年夜到初五(29日)讓中火停機5到6部、興達停機2部來降載減排。

他強調，燃煤機組升載慢，如果全停，爐子冷掉，萬一有狀況要緊急叫起來，需要一段時間，來不及因應，因此得保持有一定機組在運轉狀態。

依據台電規劃，從23日小年夜起，台中電廠10部機組將有5至6部停機，興達電廠4部機組也將有2部停機，其他運轉機組還同時降載發電。預計一路持續至29日年假結束，實際降機組狀況仍須視供電情勢而定。

台電說明，年假期間用電通常呈先跌再升狀況，除夕夜家家用電，初一出門拜年或踏青，初二回娘家，年假用電最低通常發生在初一或初二之間。初三起商家恢復營業，用電量持續攀升。今年年假期間預計除夕負載為2150萬瓩，初一負載2080萬瓩，初二2030萬瓩，初三2100萬瓩，初四及初五分別為2210萬瓩與2330萬瓩。

(中時 )