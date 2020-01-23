武漢肺炎升溫 防疫等級升級二級開設 20:012020/01/23 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情升溫，中國於今天10時起實施封城，我行政院今早召開跨部會會議，防疫等級預備升級至二級開設。 行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，院長蘇貞昌、副院長陳其邁下午親自聽取中央流行疫情指揮中心的簡報，稍晚將由衛福部疫情指揮中心對外說明。陳其邁今早已經召開跨部會會議，包括衛福部、疾管署等單位出席。 防疫升級後，主責單位將由疾管署提升至衛福部，由衛福部長陳時中擔任指揮官，也會有新的防疫措施。 (中時 ) #防疫 #衛福部 #疫情 #升級 #指揮 也許您會感興趣 推薦閱讀 防武漢肺炎疾管署成立指揮中心 4千多萬副口罩備戰 15:552020/01/20 生活 陸港防疫概念股飆 台股9檔防疫股吸睛 16:092020/01/21 財經 武漢肺炎防疫整備 新北救護人員防疫安全訓練 17:082020/01/21 生活 大陸武漢旅遊疫情建議 升為警告等級 20:242020/01/21 兩岸 遭爆拿當選書討衛福部350萬補助 林靜儀：沒人這麼蠢 11:472020/01/22 政治 備戰武漢肺炎 衛福部急調6千床加護病房 13:532020/01/22 生活 肺炎防疫拉高層級應變 盧秀燕：春節防疫不打烊 13:362020/01/22 生活 不用搶！指揮中心：每周將釋百萬口罩給超商 14:372020/01/22 生活 2020武漢風暴》疫情暴衝！國內新增45例武漢肺炎疑似病例 18:102020/01/23 生活 2020武漢風暴》肺炎疫情升至二級 中市府春節防疫不懈怠 19:452020/01/23 生活 政治熱門新聞 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 韓國瑜致電 林郁方針對罷免案提這建議 - 政治 離譜！罷韓尹立不認落跑教授 趙少康竟開嗆？ - 政治 籲放下對立 這張卡讓韓粉重新站起：我走出來了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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