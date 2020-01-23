武漢肺炎疫情升溫，中國於今天10時起實施封城，我行政院今早召開跨部會會議，防疫等級預備升級至二級開設。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，院長蘇貞昌、副院長陳其邁下午親自聽取中央流行疫情指揮中心的簡報，稍晚將由衛福部疫情指揮中心對外說明。陳其邁今早已經召開跨部會會議，包括衛福部、疾管署等單位出席。

防疫升級後，主責單位將由疾管署提升至衛福部，由衛福部長陳時中擔任指揮官，也會有新的防疫措施。

(中時 )