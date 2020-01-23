春節期間，台中市警察局第三分局警察人員犧牲與家人團聚的寶貴時間，堅守崗位，全心投入加強重要節日安全維護工作，為解決外勤同仁用餐不便，三分局特別由各外勤單位主管預先規劃，要求從小年夜到年初五每日中、晚餐都有餐廳業者供餐。
台中市三分局分局長陳武康為增加同仁向心力及提升士氣，解決外勤同仁109年農曆春節期間用餐不便問題，由各外勤單位主管預先規劃，於109年1月23日至29日（農曆廿九到初五止）7天春節連假期間，每日中、晚餐提供貼心服務，安排餐廳業者供餐。
另，為了關懷員警用餐，同時慰問春節期間同仁執勤之辛勞，了解員警需求，還規劃高層慰問訪視，由分局長及2位副分局長於農曆小年夜至除夕期間，分別前往各派出所、隊與同仁共餐話家常，讓同仁在派出所用餐時也能享受團聚的溫馨，並藉機發送紅包，祝福各位同仁新春佳節愉快、執勤平安。
(中時 )
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