新北市自2013年起推出「幸福保衛站」，農曆春節期間、寒假照顧不中斷，居住在新北市或是學童在新北市發生急難導致饑餓，都可至超商求援。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市自2013年起推出「幸福保衛站」，農曆春節期間、寒假照顧不中斷，居住在新北市或是學童在新北市發生急難導致饑餓，都可至超商求援。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市自2013年起推出「幸福保衛站」，農曆春節期間、寒假照顧不中斷，居住在新北市或是學童在新北市發生急難導致饑餓，都可至4大超商求援，至今已超過2萬7000人次學童受惠。教育局強調，要守護需要幫助的孩子，一起過個好年。

新北市推出「幸福保衛站」政策已滿7年，18歲以下的孩童，家裡若突遭變故，可至全市7-11、全家、萊爾富和OK等4大超商免費領取餐點，以創意的公共政策大獲好評，運用極少的資金，結合既有的超商門市，建立滴水不漏的社會照顧網。

值得一提，教育局近期以童話故事賣火柴的小女孩為題材，以輕鬆有趣的風格改編成「幸福保衛站」宣傳影片，將一位高中生賣火柴貼補家計，飢寒交迫餓死的故事翻轉，讓民眾更加了解相關政策。

教育局表示，基於尊重及信任的基礎下，不審核學童任何證件，學童僅須填寫基本資料，即可自主選取主食餐點及不含酒精之飲料1份，主食餐點含飯、麵、飯糰及麵包等，合計以80元為原則。

教育局表示，幸福保衛站的關懷服務，春節依然持續不打烊，居住在新北市或是學童在新北市發生急難的狀況導致饑餓，都可至超商求援，盼持續透過「幸福保衛站」機制，了解學童家庭的困難，並且適時提供相關的協助。

春節假期間，民眾除了自身幸福的團聚，也能關心周遭家庭有急難的孩子，運用結合4大超商建構而成的「幸福保衛站」救急系統，守護新北市需要幫助的孩子。

新北市自2013年起推出「幸福保衛站」，農曆春節期間、寒假照顧不中斷，居住在新北市或是學童在新北市發生急難導致饑餓，都可至超商求援。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

(中時 )