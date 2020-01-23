40歲前飛輪海成員辰亦儒今(23日)宣布和32歲前Sweety成員曾之喬結婚，兩人緋聞傳了9年如今開花結果，過去辰亦儒就表示希望走入家庭、當爸爸，身邊有同年紀的朋友已經開始有不孕的困擾，做了精子分離術仍沒好消息，辰亦儒當時坦言非常擔心，雖然有運動習慣，但年紀增長是不爭的事實。

辰亦儒出道15年，最知名的緋聞女友就是曾之喬，但兩人都僅以好朋友稱呼對方，3年前辰亦儒被問何時要跟好兄弟吳尊一樣走入家庭當爸爸？辰亦儒當時說自己的底線是38歲，還放話會比郭品超、汪東城搶先結婚，如今看來預言成真，但還是晚了兩年。

辰亦儒當時也分享說，身邊許多同年紀的同學朋友也都結婚了，自己確實也到了該結婚的年紀，又說有個以前念建中當醫生的朋友受不孕之苦，接受精子分離術還是無法拚生成功，辰亦儒直言：「很擔心這種事，雖然有運動，可是這是不爭的事實」。

(中時電子報)