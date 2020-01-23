用寬膠帶封住嘴巴能治失眠？是真的。這些隨手易得的物品，是可以讓你好睡的好夥伴。

網球是個好幫手，因為網球的大小、軟硬度適中，正好能按摩到深層筋膜。（圖／pixabay）

1 網球

許多失眠問題的來源是心理壓力，一整天的身心緊張，直到睡前還無法全然放鬆，因此呼吸放鬆和按摩是專家建議的睡前活動，不過針對緊繃甚至到達痠痛的肌肉，網球是個好幫手，因為網球的大小、軟硬度適中，正好能按摩到深層筋膜，每次5分鐘就能舒筋活血，紓緩緊繃的肌肉。可以在容易僵硬的肩頸、背部等部位隨意來回滾動，包括坐姿可按摩臀部，躺著讓球在肩胛骨下方、背部滾動，則可紓緩肩膀和背部痠痛。

2 耳塞

在五種感官之中，聽覺對於睡眠的影響很大，尤其是本就淺眠的人，更容易因屋外突然呼嘯而過的車聲等突發性噪音干擾驚醒，要拒絕細微的噪音，睡前戴個耳塞，將多數聲音隔絕在外，或許能還給失眠者一夜好眠。

許多人夜裡不自覺地用嘴巴呼吸，引發壓力反應，讓人容易疲憊。（圖片來源：陳德信）

3 寬版膠帶

楊定一博士在《好睡：新的睡眠科學與醫學》指出，許多人夜裡不自覺地用嘴巴呼吸，引發壓力反應，讓人容易疲憊，如此一來，就算睡眠時間足夠、也常覺得沒睡飽，因此他建議，晚上睡覺時選擇不會造成皮膚過敏的寬膠帶，將嘴巴貼起來，自然迫使自己回到鼻子呼吸的狀態。不過高雄醫學大學心理學系助理教授蔡宇哲提醒，應先確認沒有鼻塞、呼吸道或鼻腔的問題再嘗試，否則可能會導致血氧濃度不足。

4 琥珀色墨鏡

一項美國哥倫比亞大學醫學中心的小型研究發現，睡前2小時戴上琥珀色墨鏡，可使失眠成年人睡眠時間增加約30分鐘。好夢心理治療所臨床心理師吳家碩認為，黃色、橘色鏡片可以濾掉部分藍光，對於睡前或半夜醒來時忍不住想看手機的人，這或許是個折衷方案，「但不看還是最好，」他說。

5 電扇

涼爽的環境可幫助睡眠，一項研究指出，臥室保持在室溫18.3℃左右有益入睡。蔡宇哲連冬天都會開電風扇，讓房間保持通風涼爽。開電扇睡覺的另一個好處是製造單調的白噪音，也就是低分貝的背景聲音頻率，可提升睡眠品質。

6 擀麵棍

紅極一時的排毒瘦身方法「敲膽經」，不但可以活絡下肢經絡，也能幫助睡眠。三軍總醫院中醫部主治醫師黃怡嘉認為，睡前可拿木棒，從腰部沿著大腿外側到小腿、由上往下輕敲，以手持好操作的大小來看，擀麵棍是合手選擇，如果家裡沒有，那就用手拍打即可。

睡前穿雙襪子，大腦會察覺身體平均溫度升高。（圖片來源：pixabay）

7 襪子

入睡的速度和身體核心溫度降低的快慢有關，睡前穿雙襪子，大腦會察覺身體平均溫度升高，於是將血液從身體核心導到末梢如腳底，以平衡體內溫度。一旦身體核心開始降溫，人會隨之昏昏欲睡。

8 筆記本

你是否也常在睡前思考，卻往往一開始動腦就愈來愈清醒？吳家碩指出，將白天待解決的問題帶到睡前片刻，就算是雞毛蒜皮的事，也會讓人輾轉難眠，這時不妨試試「煩惱記事本」，把想法一股腦地倒進本子中，幫助大腦停止反覆思考和擔心。吳家碩建議，可用列點或是編號的方式，精簡扼要，並且以15分鐘為限。時間一到，就闔上本子上床睡覺，這也是他自己的睡眠儀式。

在枕頭上滴3滴真正薰衣草（又稱高地薰衣草）或羅文莎葉（現在名為桉油醇樟）的純精油，可以幫助加深睡眠。（圖片來源：陳德信）

9 精油

擁有瑞士Usha Veda芳療學院國際認證的台安醫院家庭醫學科主任羅佳琳指出，在枕頭上滴3滴真正薰衣草（又稱高地薰衣草）或羅文莎葉（現在名為桉油醇樟）的純精油，可以幫助加深睡眠，其中羅文莎葉還可以減少鼻塞及打鼾。除了直接使用，精油也可配製成複方按摩油，晚餐後及睡前各抹一次，塗在心口及腳底，也有放鬆舒眠之效。

10 舒眠飲

黃怡嘉建議，經常有失眠症狀的人，平時不妨烹煮酸棗仁茶飲，可以安神補腦，幫助入睡。

配方：酸棗仁、山楂片、炙甘草、天門冬各1錢，加水500cc煮沸即可。

(中時電子報)