武漢肺炎病毒疫情愈發嚴重，造成陸股封關前大跌，滬指創八個月單日跌幅最高，但唯有生醫類股一枝獨秀。行業別方面，生物科技、製藥、醫療保健、休閑用品四大類翻紅；概念產業方面，超級細菌、禽流感、抗輻射、血液製品、抗生素、抗癌、獨家藥、青蒿素、醫療改革、醫保概念等凡是與醫療相關的指數紛紛暴漲。

武漢本地公司塞力斯，專注於醫療檢驗集約化營銷服務、體外診斷產品的代理，以及自主體外診斷產品的研發、生產和銷售。該公司表示：公司具有醫院檢驗試劑耗材完整的供應鏈體系，供給服務能力有保障。作為武漢本土企業，將全力配合相關主管部門工作，做好防護預防措施。

睿創微納專業研發製造非製冷紅外成像晶元、模組和測溫整機產品，可用於人體精準測溫和疾病防控。睿創微納表示，疫情發生後，公司快速響應，積極應對，部分研發和生產人員中止了春節假期，將產品發往合作夥伴和防疫前線。

子公司艾睿光電的測溫模組和人體體溫快速精準篩查紅外熱像儀，已經應用到疫情篩查一線中。為高效精準監測和有效遏制新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，艾睿光電系列產品春節期間正常供應，全力支援疫情防控。

金盾股份亦公開表示，參股子公司浙江紅相科技生產的手持及在線紅外熱像儀的功能，包括監測人體溫度，但是精準度有待提升，目前紅相科技的產品在疫情防控設備市場上市占較少，會持續投入技術研發及市場力量，。

江蘇吳中主營範圍包括輸液劑、注射劑、凍干針劑、片劑等銷售。該公司回復投資者稱，公司在產在銷的鹽酸阿比朵爾為廣譜抗病毒藥物。該藥品除了抗流感病毒以外，對嚴重急性呼吸綜合症SARS冠狀病毒和中東呼吸綜合症MERS冠狀病毒有一定的療效。

九州通表示，公司產品奧司他韋（可威）能抑制流感病毒在人體內的傳播，以起到治療流行性感冒的作用。目前正處於冬、春流感高發季及武漢肺炎病毒蔓延，奧司他韋（可威）供不應求，部分規格供應吃緊，預計首年可威銷售額會超預期完成合作指標。

武漢肺炎疫情發生後，如何提前預防也成為公眾關注的焦點，一時間，口罩等物理防治產品遭到市場搶購。有多家上市公司紛紛表示有生產相關用品。

際華集團表示，公司防護系列產品包括防靜電服、防靜電淨化服、防微波服、抗電磁波輻射服、醫用防護服以及醫用衛生口罩、耐酸鹼、阻燃產品等。

振德醫療表示，公司目前生產銷售的口罩主要為：醫用外科口罩、一次性使用醫用口罩、醫用防護口罩及日常防護型口罩等。

魚躍醫療表示，公司生產的口罩產品，可以有效防止病毒通過飛沫傳播。

(中時電子報)