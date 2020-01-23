午後西半部沿海風速增強，擴散條件轉好，污染物濃度逐漸下降。依空氣品質監測網下午4時監測結果顯示，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖多為「普通」等級，中部及雲嘉南空品區局部地區為橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級；金門為「紅色警示」等級。

環保署說，依氣象局今天氣象資料顯示，明天起東北風逐漸增強，北部及東半部地區局部短暫雨，西半部地區及金門、馬祖易局部霧影響能見度；雲嘉南空品區以北擴散條件普遍良好，高屏空品區位於下風處，仍須留意污染物累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級。

環保署指出，未來一週，明後2天鋒面通過台灣，東北風逐漸增強，西半部地區擴散條件佳，空氣品質較佳；26至28日，東北季風持續增強，加上南邊水氣移入，逐漸轉為全臺有雨的天氣型態，各地空氣品質佳；26日前西半部地區易有局部霧影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些。

(中時 )