迅速擴散的武漢肺炎爆發地點中國武漢，當局今天凌晨下令封城後，新加坡航空（Singapore Airlines）旗下廉航酷航（Scoot）今天宣布，已暫停每日飛往武漢的所有班機。
中國官媒報導，武漢市政府宣布，今天上午10時起全市大眾運輸暫停運營，所有航班取消。當局還要求市民若無特殊理由勿離開武漢。
酷航隨後發布公告表示：「由於中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，中國當局已暫停武漢所有大眾運輸網絡，因此酷航飛往武漢的班機將受到影響。」酷航宣布，暫停所有飛往武漢航班至少至26日。
根據新加坡樟宜機場（Changi Airport）官方網站，酷航原定今晚6時55分飛往武漢的班機稍早已顯示取消。
擁有1100萬人口的武漢，被視為新型冠狀病毒肺炎疫情爆發中心，因此遭到中國政府封城。
中國央視報導，截至22日24時已有570例確診病例，17例死亡。全球衛生當局嚴陣以待防範疫情擴散。
(中央社)
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