大陸武漢肺炎疫情延燒，奇美醫療體系23日宣布，凡14天內有中國大陸旅遊史或接觸史，或發燒38度以上者，即日起謝絕進入醫院探病陪病。

奇美醫表示，該醫療體系旗下永康、柳營、佳里等醫院，即日起實施14天內自中國大陸返台或曾接觸中國大陸返台人士、並有呼吸道症狀者，謝絕進入醫院陪探病，請家屬以line視訊提供其病人探視的需求；至於發燒高於38度的訪客也將勸導就醫，並暫勿探病陪病，建請使用電話或視訊方式與欲探視的親友連絡。

奇美醫還說，凡前往該醫療體系加護病房會客的家屬，將全面更改配戴外科口罩；照顧服務員即日起上班前簽到順便量體溫，38度即更換照顧服務員，由值班護理長巡查落實。

此外，即日起各病房加強詢問陪客或訪客有無發燒、呼吸道症狀，若有發燒一律謝絕陪病或探病，有呼吸道症狀者一律提供外科口罩，並於戶外建置備用發燒篩檢站，隨時啟用。

(中時 )