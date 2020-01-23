▲中榮埔里分院附設精神護理之家辦團聚圍爐迎新年，工作人員充當服務生，貼心的桌邊服務，讓住民們感受幸福的過年氣氛。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

台中榮總埔里分院附設精神護理之家為讓失智及思覺失調症患者，正確的時序感，維持認知並減緩退化，今23日特在農曆春節前的小年夜，精心規劃「除舊揮毫佈新春 團聚圍爐迎新年」活動，透過活動讓住民感受年節喜氣，認知到時序已屆農曆新年。

中榮埔里分院附設精神護理之家康芯家園，在小年夜特別邀請埔里當地藝術家「拾蛋工作室」黃孟婷、沈信佑兩位老師，搭配埔里國中美術班的學生，帶領住民寫春聯。

雖然住民不曾拿過毛筆，很多都不識字，起初相當抗拒，但在老師與同學耐心引導，鼓勵住民們嘗試突破自我，最後成功寫出屬於自己獨一無二的春聯，住民們都露出成就的笑容，不僅維持住民的時序感，更提升他們的勇氣與自信。

下午志工們為讓住民們感受過年氣氛，也特別為他們籌辦適合長者食用的傳統年節大菜，並由家園的工作人員充當服務生，貼心的桌邊服務，讓住民們不僅有幸福的滿足感，每個人更是歡欣喜悅的浸漬在傳統大家族的圍爐氛圍中。

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