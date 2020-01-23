呼吸道病毒感染是老人家急診就診主要原因，但過去受限病毒快速診斷工具，醫師往往都會當成細菌性肺炎治療，導致抗生素過量。不過現在有了新技術，一小時內可驗17種呼吸道病毒和3種非典型病原。臺大醫院和臺北榮總運用此工具，首度針對急診室老年病患進行研究，研究結果登上了今年美國臨床老年醫學領域權威雜誌(JAMDA)。

臺大醫院急診醫學部副教授李建璋表示，有別於年輕人，老人得到流感經常是呼吸窘迫，而非發燒、肌肉痠痛、食慾不振，在醫療第一線，因為難以診斷，加上缺乏快速的病毒診斷工具，通常醫師只能當作病毒性肺炎來治療，如果當作細菌性肺炎來治療，就要住院打5到10天的抗生素，打完一個療程才能出院。

臺大急診醫學部副教授李建璋與臺北榮總急診醫學科主任侯重光(現為金門醫院院長)在臺榮研究計畫的支持下，進行雙中心研究，引進床旁快速呼吸道病毒分子診斷的新科技(biofire FilmArray)，只需採集鼻咽黏液檢體，一小時就能快速診斷17種呼吸道病毒和3種非典型病原，包括最常見的A型流感、B型流感、呼吸道融合病毒、一般冠狀病毒等。如果都不是，也可以趕快檢驗是不是新型冠狀病毒等其他病原。

結果顯示，急診老年呼吸窘迫患者有百分之二十是病毒感染，過去卻無法診斷。有了此工具，和前一年歷史對照組相比，呼吸道病毒快診使經驗抗生素降階或停藥增加百分之十，靜脈抗生素天數使用平均減少4.5天，住院天數也縮短2.3天，但是治療結果卻不受影響。

這個新工具對於醫療院所防治武漢肺炎是否有幫助？李建璋表示，目前香港是這個工具最普及的地方，現在香港也是用這個方法，先快速排除已知的病毒，再進一步確認是否為新型冠狀病毒。目前臺灣只有臺大、北榮、馬偕等大醫院有此工具，而且需要自費八千到一萬，只能排除其他病毒，不能確診新型冠狀病毒。雖然對急診鑑別診斷很有幫助，但國家整體防疫也需要考慮經濟效益，還是要尊重中央防疫政策。

(中時 )