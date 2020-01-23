「卡神」楊蕙如近日公開發布臉書訊息嗆聲新黨提名不分區立委邱毅。楊蕙如表示，邱毅在選前一直造謠楊蕙如的出沒地點，但卻不知道其實楊蕙如一直跟在邱毅身邊，甚至一度距離只有1公尺。

前年大阪外交官蘇啟誠自縊案，外界歸咎於網軍對台北駐大阪辦事處多有抹黑，導致蘇啟誠輕生以求清白。據傳當時網軍攻勢就是由楊蕙如的公關公司所發動。

楊蕙如在107年9月6日以idcc帳號在ptt網站發文，表示「大阪駐日代表處態度惡劣」等等，並集結網軍推波助瀾。去年12月遭台北地檢署以污辱公署罪名起訴，台北地院也將於2月14日傳喚被告楊蕙如到庭。

邱毅選前曾開記者會爆料楊蕙如可能藏匿地點，並懸賞1百萬請全民協尋。

楊蕙如發文表示一直都跟在新黨選舉時的掃街車隊附近，示威意味濃厚。此外，楊蕙如還酸邱毅：「看沿路四周都沒什麼人理你真心覺得心酸，想不到新黨政黨票還有1％，真的好厲害。」

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(中時 )