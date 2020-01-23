新北市新店建國市場1月22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新店警分局特來到市場宣導，除了提醒採買民眾要小心扒手，注意自身財物安全外，過年期間出遊更要注意交通安全，酒後不開車，快樂出門，平安回家。

現場警方設有攤位，播放宣導短片，並輔以實際案例影片，加強民眾交通安全教育，建立路權認知、正確行人用路安全、防衛駕駛、酒駕交通新制等觀念，以降低交通事故及發生；還有刑警解說最新詐騙、竊盜手法，讓民眾學習如何保障自身財產安全。另外，為加深民眾印象，只要答對有獎徵答題目，就能獲得精美實用的宣導品，吸引民眾踴躍參加。

新北市新店建國市場1月22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新店警分局特來到市場宣導。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店建國市場1月22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新店警分局特來到市場宣導。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新店警分局長劉炯炫也率警察大頭娃娃繞行建國市場周邊，向民眾提早拜鼠年，不少民眾圍觀搶拍照，發送的春安紅包袋，數百份旋即搶拿一空。

劉炯炫表示，新店分局選在春節前夕在建國市場辦理宣導活動，希望藉由多元生動及寓教於樂的宣導方式，加強民眾對於日常的交通及犯罪預防有更進一步認識瞭解，今年過年，警方會以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，提供各式服務，除於烏來、深坑、石碇等熱門觀光景點規劃警力加強周邊交通疏導，另外還可向所轄派出所申請護鈔及舉家外出住宅巡邏等服務，使民眾出門在外也能安心過好年。

新北市新店建國市場1月22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新店警分局特來到市場宣導。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店建國市場1月22日至24日連續三天封路舉辦年貨大街，許多民眾紛紛趁此採買年貨，新店警分局特來到市場宣導。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

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