◎星宇航空首航 張國煒吐心境

歷經2年8個月準備，星宇航空終於在23日三箭齊發正式啟航，董事長張國煒表示，感謝他父親張榮發的栽培與所留下的遺產；「沒有父親，就不可能造就星宇航空」，他會用一輩子的榮譽貢獻國家，用專業致力於民航業務，並發揚光大。

◎台東傳武漢肺炎疑似案例 負壓隔離病房收治

台東縣衛生局今天接獲醫院通報，1名曾赴大陸南京旅遊的55歲婦人，昨晚有咳嗽頭痛發燒情形，前往醫院就診，流感快篩陰性，但X光顯示雙下肺葉有肺浸潤情形，符合武漢肺炎採檢隔離通報定義，目前已無發燒，以負壓隔離病房收治。

◎盧彥勳男雙首輪惜敗 仍感謝A鵬

傷癒復出的台灣「網球一哥」盧彥勳在澳網遞補進入男雙籤表，搭配世界排名74、國內男雙最高的「A鵬」謝政鵬，還是盧一哥生涯首次在四大賽搭檔同胞，可惜首輪先盛後衰以7比6（9）、4比6、4比6不敵美國組合夸瑞（Sam Querrey）／強森（Steve Johnson）。盧彥勳賽後說對A鵬有些抱歉，卻也對順利復出感到振奮。

◎五月天陪守歲 懷舊大街回憶古早味

五月天不僅陪伴樂迷倒數跨年、還一同堅守守歲傳統，與大家團圓迎新春，於24日推出除夕節目《五月天陪你守歲》，帶領大家回憶童年古早味，精心打造懷舊大街，將爆米香、棉花糖、烤香腸等攤位搬進攝影棚，同時「接招」歌迷各式五花八門的問題，提問方式也仿照復古風味，在阿信的女神蘇慧倫明信片上列出問題，包括：「什麼時候來開Just Rock It Yellow 演唱會？」、「Tea, Coffee orJolin」、「開完演唱會回家都做什麼」、「吃火鍋的沾醬都有什麼料」等問題五月天都在除夕圍爐這天的《五月天陪你守歲》節目中一一解答。

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