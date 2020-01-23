疾管署副署長莊人祥表示，世衛沒邀請我參與緊急會議，也是世衛的損失。鄭郁蓁攝影

因應武漢肺炎，WHO召開緊急會議，目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣未受邀。對此，自由作家洛杉基提問：2009年5月，葉金川率團代表台灣以「中華台北」名義參與在日內瓦舉行的世衛大會，遭台獨份子大罵「賣台」；如今，台灣被拒於門外，要不要檢討台獨的霸道作風。

洛杉基今在臉書指出，馬英九時代，台灣還能以中華台北名義，出席世界衛生組織（WHO），結果葉金川在出席場合，被一位拿名牌包的台獨女痛罵嗆聲，說他賣台。

洛杉基問道，現在連打「中華台北」名義都進不去了，獨派有沒有感到很得意？ 既沒有維護到「主權」，還賠上全國人民健康。

洛杉基感慨表示，蔡政府現在罵中國霸道，故意讓台灣缺席，卻不檢討台獨的霸道作風，非要跟中國硬碰硬。結果人家沒有「遭受巨大損失」，倒霉的是無辜的台灣民眾，賠上是台灣人的健康。

(中時電子報)