遠見雜誌《城市學》最新發布，台東縣長饒慶鈴2019年網路聲量正面評價居全國之冠，負面比為22位縣市長中最低，饒慶鈴得知後開心表示，台東近日才獲得Booking.com 2020年全球好客城市第7名，未來將以慢經濟與智慧科技「一慢一快」，持續帶動台東多元發展。

遠見雜誌《城市學》每月公布「地方首長網路聲量排行榜」，近日回顧全台22名縣市長過去1整年的網路輿情走勢，網路聲量前6名依然在傳媒資源較充足的六都，而饒慶鈴的正面評價占比高達79.57％，穩坐全台縣市首長第一，負面占比僅2.12％。

饒慶鈴表示，好成績不僅限於網路世界，她更希望走進台東各鄉鎮，瞭解在地需求、解決人民問題，以「開放、整合、創新」三應用程式讓台東升級。

對於未來展望，饒慶鈴期盼發展台東「一慢一快」，慢是台東專屬的生活態度，「臺東慢食節」至今已發展出品牌特色，未來再搭配部落美食與旅遊，行銷台東城市魅力。

至於快的部分，饒慶鈴期盼利用科技解決產業困境，並盡快促成花東及南迴鐵路雙軌及電氣化，讓台東對外交通更便捷。

對於2019全年網路正面聲量獲得全國第一，饒慶鈴感謝民眾的認同，她強調，未來施行政策會繼續以人民福祉為優先考量，運用智慧科技突破地域限制，帶領台東創造無限可能。

(中時 )