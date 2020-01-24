巴基斯坦有名號稱「綠巨人浩克」的男子，身高193公分，體重則有435公斤，整個人看起來超級魁武。近日該名男子在網路上公開徵女友，共有多達300名女子報名，不過全都被他打槍，理由是「她們太瘦了」，男子需要一位重量級的妻子，這樣她才不會被自己壓扁。

根據《每日郵報》報導，27歲的海耶特（Arbab Khizer Hayat）曾被譽為全國最壯的男子，還擁有「綠巨人浩克」的封號，他可以單靠雙手拉住踩著油門的車，海耶特還曾想加入美國職業摔角（World Wresting Entertainment）。據了解，他每天攝取7磅肉、36顆雞蛋、5公升牛奶等食物，共約1萬卡路里。

海耶特表示，雖然他的體型非常壯碩，不過他的身體狀況良好，並沒有任何疾病，而減重也不在他的人生清單中。海耶特透露，他想要參加舉重及強人錦標賽，希望能成為世界明星，此外，他還有個夢想，就是能找到理想的另一半，至今海耶特已尋覓了7年之久。

海耶特在網路上有著超高人氣，他還曾經公開「徵老婆」，有超過300位女子應徵，不過全都被海耶特打槍，「目前想嫁給我的女人都太瘦了」。海耶特強調，妻子的身高最好能超過190公分，體重則要到達90公斤，雖然這條件有點難找到符合的對象，不過他相信有一天真命天女一定會出現。

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(中時電子報)