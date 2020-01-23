生肖屬鼠的立委，國民黨有江啟臣，民進黨有林岱樺和陳瑩，他們都是1972年生。江啟臣在過年期間思考要不要參選國民黨主席，而林岱樺會到寺廟參拜祈福，陳瑩則打算和小孩宅在家，陪吃陪睡，補償平常不在孩子身邊的遺憾。

明年適逢庚子鼠年，江啟臣、林岱樺及陳瑩都是「眾望所鼠」，連任成功。通常遇到本命年，很多人會去安太歲，但林岱樺說，她不打算這麼做，她會身體力行，存好心、說好話、做好事，如此福報自然會來。

林岱樺說，春節期間會到位於高雄仁武區鳳仁路的通法寺禮佛、參加祈福法會。該寺廟是淨土宗，以修持阿彌陀佛法為主，是鬧中取靜的寺院，推薦給想紓壓清淨的民眾一個過年的好去處。

陳瑩也表示，不曾去安太歲，遇到本命年也都以平常心看待。

陳瑩指出，原住民朋友很多都選在春節期間結婚，所以往年農曆年連假，常常都在跑婚宴行程，但花東過年期間交通又特別塞，有年甚至因此耽誤時間，結果在部落的路邊雜貨店吃泡麵過年。

陳瑩表示，大選剛選完，為了感謝辛苦了一整年的助理，所以今年過年原則上不跑行程，打算和孩子一起「鼠」在家，也會趁這個難得假期，好好休息宅在家裡，做個拿手的滷牛肉或是小孩想吃的食物，陪吃陪睡，補償家人。

江啟臣被視為具有實力參選國民黨主席的青壯派，他說，改革國民黨比改選更重要，自己不會缺席，至於是否參選黨主席，將在過年期間好好思考，再向外報告。

(中時 )