湖北省武漢肺炎疫情已擴散至其他國家，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏昨天分別致電大陸國家主席習近平表達支持和協助之意，習近平則指願與世界衛生組織在內的國際社會加強合作應對疫情。

據大陸外交部官網指出，習近平在22日分別應約與梅克爾（Angela Merkel）和馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，兩國領導人對武漢肺炎疫情表達了關切。

梅克爾表示，德方讚賞中方及時應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，保持公開透明，並積極開展國際合作，德方願向中方提供支持和協助；馬克宏則說，法方支持中方積極應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，願和中方加強衛生合作。

對於兩國領導人的表態，習近平表示感謝，強調中方願與世界衛生組織（WHO）在內的國際社會加強合作，有效應對疫情，維護全球衛生安全。

習近平還指出，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來，中方採取嚴密的防控防治舉措，及時發布疫情防治有關信息，及時向世界衛生組織以及有關國家和地區通報了疫情信息。

(中時電子報)