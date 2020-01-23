日前一名高中生模樣男子，搭乘鐵路區間車，在車廂內把玩一支「仿真槍」的玩具手槍，因為無法辨識，造成乘客驚慌，鐵路警察找到男子，證實是一把無殺傷力玩具手槍，但他的行為已經構成違反社維法被送法辦。

警方說，新年期間有許多人會給小朋友買玩具，傳統買給男孩子都是一些玩具刀、槍之類，不過在走春、拜訪親友時，搭乘大眾交通工具，這些玩具刀槍最好還是不要拿出來把玩，因為有些仿真槍實在太像真品，在無法辨識下，可能會造成驚慌，而吃上官司。

警方調查，這起事駭人的「持槍」事件是發生21日的北上1178次區間車，一名高中生模樣的男孩子，坐在車廂位子上，手中把玩著一把手槍，因為槍管沒有代表玩具槍的橘紅色標記，在無法辨認下，造成其他乘客的恐慌，後來這名男子在中壢火車站下車。

民眾把照片放在臉書《鐵路家族》上網，引起網友們討論，也驚動了警方注意，後來循線找到這名男生，查證確實手中的槍枝不具殺傷力。

(中時電子報)