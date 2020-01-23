丁國琳分享破相照片。（圖／翻攝自丁國琳臉書）

53歲丁國琳因身材火辣保養得宜，被封為本土劇美魔女，最近年節將至，家家戶戶都忙打掃、置辦年貨，以迎接農曆新年來臨，昨(22日)丁國琳卻自曝發生慘案，受傷縫了5針，眼皮、太陽穴、額頭都有傷疤，網友除了心疼她，也說簡直是用生命打掃。

擁有G罩杯的丁國琳過去常大方分享自己的「胸猛」身材，去年她發文透露邀通告被製作單位打槍，主因竟是外表看起來太年輕，她抱怨：「可是我53歲了啊！心情不美麗」。去年底她驚曝在基隆的住所被竊賊侵入，價值不菲的珠寶不翼而飛，幸好最後順利抓到小偷，但多件已故家人的遺物還是沒找回。

丁國琳當時發文表示，如果沒辦法學會看開，就無法往前走，雖心情低落還是要努力過好人生，昨她分享自己打掃慘遭受傷照片，自嘲：「過年打掃縫了五個針，應該去買樂秀（透）了」，粉絲回應：「 天啊，早日康復」、「國琳姊下次大掃除，找鐘點家務」、「希望姐能快快好起來~」、「國琳姐要保重哦。記得要認真抹藥才不會留疤」。

(中時電子報)