賴清德出席米堤大飯店返鄉送暖活動，並幫忙發紅包給在場長輩。（張亦惠攝）

賴清德出席米堤大飯店返鄉送暖活動，並幫忙發紅包給在場長輩。（張亦惠攝）

溪頭米堤大飯店董事長李麗生、總經理李麗裕兄弟出身布袋過溝，長年資助地方做公益，23日中午布袋建德宮前席開170桌，並頒發敬賢金、孝悌獎學金與低收入獎勵金、藝文表現優異獎勵金等700多個紅包，金額共約500萬，副總統當選人賴清德也特地到場參加，賴清德說，李麗裕兄弟除熱心公益外，過去也都堅持台灣本土路線、關懷地方，值得敬佩。

今天中午米堤大飯店在布袋建德宮前席開170桌，副總統當選人賴清德一到場就受到民眾熱烈歡迎，立委蔡易餘、縣長翁章梁、法務部政務次長蔡碧仲等人皆到場致意。李麗裕說，這個活動已經持續辦了數十年，12年前自己生病後，更加覺得回饋社會，照顧弱勢，一刻都不能緩。

賴清德到場受到鄉親熱烈歡迎，他上台致詞時先感謝這次總統大選民眾對民進黨的支持，賴也提到，李麗裕兄弟一次捐助500多萬元，且持續多年相當不容易，是企業的典範。

李麗裕兄弟的父親李清標早年經營碾米廠、漁塭、瓦斯行，當時為善好施、協助地方建設例如鋪路、建設過溝公園、成立過溝工業區、並爭取過溝國中遷移至大馬路邊，兄弟倆延續父親善行，每年舉辦送暖活動已數十年。

(中時 )