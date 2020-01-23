史丹佛大學博士石毓智近日在其部落格（blog.sina.com.cn／s／blog_63af05000102ytqf.html）連發四文討論蔡英文「論文門」，其中22日更連發兩文〈LSE拒绝繼續被蔡英文愚弄〉、〈LSE用PhD Student專指未獲得博士者〉，表示倫敦政經學院（LSE）不管是校方新聞網或是校友會賀文，都僅稱蔡英文是他們的「Former LSE PhD student（前博士生）」，這是明確而毫不含糊地否認蔡英文曾在LSE獲得博士學位，甚至連博士候選人（進入論文寫作階段的博士生）都不是。

石毓智出生於河南洛陽，目前在新加坡國立大學社會科學院擔任終身教職。他在〈LSE用PhD Student專指未獲得博士者〉文中表示，LSE官網上與法律系有關的人士共154名，其中有幾十個人是PhD student in Law，全都是未獲得博士學位的在讀博士生。其中有些被註明為博士候選人。因此，LSE官網新聞（News）和校友會賀電，只承認蔡英文是Former LSE PhD Law Student，不僅否認了蔡英文是LSE博士，甚至也不承認蔡是他們的博士候選人。

石毓智在〈LSE拒绝繼續被蔡英文愚弄〉一文裡，又引用維基百科定義，說明LSE是嚴格按照歐美教育體制把研究生分為三類，沒有任何含混之處。包括第一，PhD student（博士生），也就是開始註冊以攻讀博士學位為目標的學生；第二，PhD candidate（博士候選人），也就是完成功課學習和綜合考試後，進入博士論文寫作階段的學生；第三，PhD graduate（博士），表示已經拿到博士學位者。

石毓智說，很清楚，在LSE的教育體系中，PhD student指所有以攻讀博士學位為目標的學生，而這些學生只有一部分最後獲得了博士學位。如果蔡英文真的獲得LSE博士學位，她又在台灣大選中獲勝，LSE的新聞和校友賀電絕對不會僅僅稱呼她為他們的博士生。

2016年，蔡英文大選獲勝時，LSE官方的賀電是用a graduate稱呼蔡英文，這既包括碩士也包括博士。「如果蔡英文真的是他們的博士，人家校方怎麼會不用a PhD graduate來介紹她呢？這可是雙方都有面子的事呀！」石毓智表示。

石毓智說，今年這次大選一星期後LSE網站發布了一則蔡英文獲勝的新聞稿，不管這則新聞稿是誰起草，最後一定經過校方把關。他們只承認蔡英文為他們的PhD student，這是毫不含糊否認蔡英文在倫敦政經學院獲得過博士學位。這與上次總統大選的LSE所發新聞截然不同，那裡用一個國際關係系的一位教授的話，說蔡英文於1984年獲得了他們的博士學位。其實，最合適說這話的是法律系的教授，可是迄今那裡沒有一個人出面為蔡英文背書。

石毓智說，LSE對一個校友贏得總統大選這種事應是十分嚴肅和慎重的，會嚴格按照他們的教育體制來介紹蔡英文，可是他們在本校新聞網的報導和校友賀文中只承認蔡英文是他們的Former LSE PhD Law student，這是明確而毫不含糊地否認蔡英文曾經在他們大學獲得博士學位。

(旺報 )