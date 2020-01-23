台中一名李姓大學生，日前在IG看到號稱可以博奕遊戲進行投資的廣告，李男心動先儲值1000元請「分析師」代操，不久即獲利1萬5000多元，嘗到甜頭的李男立即數度加碼投資，不料，對方事後卻聲稱操作失誤，李男的帳戶金額全部歸零後，他才驚覺原來是一場騙局。

警政署165反詐騙諮詢專線統計，今年開春不到一個月，已經接獲近20件博弈投資詐騙案，歹徒先在社群網站散布高投報率的廣告吸引民眾興趣，再利用虛設的博奕投資網站行騙，並以小額獲利取信民眾加碼投資，最後騙光民眾的錢財即消失無蹤。

警方調查，李姓大學生在IG上看到一名網友發布的限時動態，表示可以博弈遊戲進行投資，李男一時好奇，便加入LINE與對方聯繫，對方聲稱可加入他們的網站，由分析師帶領操作賽車遊戲，就可以用小額投資獲得很好的利潤。

李男信以為真，就先儲值1000元請分析師操作，當作小試身手，不久發現帳號中原本的1000元已經暴增為1萬6000多元，他立刻表示要再加碼投資。

對方要李男參考網站提供的10萬、20萬、50萬元投資方案，並稱可先幫忙出5萬元，讓他能達到10萬元的門檻。但這次10萬元的投資結果卻不如預期，分析師聲稱是因操作失誤，導致帳號中的金額不但全部歸零，當初贊助5萬元的聯繫人也出面討債，李男只好先把5萬元還給對方。

李男未警覺所謂的投資完全是一場騙局，又再度聽信分析師的話術，決定用比特幣進行第二次的10萬元投資方案，希望能補救之前的損失。他好不容易再湊足10萬元交由分析師操作，卻發現結果仍是贏少輸多，一直到帳號內的金額僅剩1000多元，分析師仍以操作失誤為由，持續要求加碼投資來補救損失，李男才發現狀況不對，趕緊停手。

警方表示，凡是在LINE、臉書、IG等社群網站，看到強調「破解網站後台」、「9成獲勝率」、「穩賺不賠」、「補本專案」、「特殊課程」等投資話術，絕對不要相信，警方會持續以165反詐騙諮詢專線的統計資料庫進行大數據分析，不定時公布高風險博奕網站名單，避免民眾上當受騙。

(中時 )