2020立委選舉結果，民眾黨拿下5席，國民黨則為38席。兩黨相加仍遠遠不及民進黨61席，「白藍在野大聯盟」呼聲出現，希望制衡民進黨。但自由作家洛杉基對此提議不看好，理由是：國民黨一向溫良恭儉讓，玩得過人家(柯文哲)嗎？要國民黨看看「柯P怎麼玩郭董與王老先生，玩完了，一腳踢。」

洛杉基今在臉書指出，當年的國共合作，不也是根據民意及年輕學生的要求，希望兩黨合作，一致抗日，結果呢？ 老毛加周恩來的智商，比蔣介石一人，可是高多多了！

洛杉基反問，現在藍白兩黨合作，一致抗綠，會成功嗎？ 國民黨黨主席的智商，有可能跟上柯文哲的智商？ 人家怎麼玩你，你鬥得過嗎？看看柯P怎麼玩郭董與王老先生，玩完了，一腳踢。 國民黨一向溫良恭儉讓，玩得過人家嗎？

洛杉基再分析指出，這個白黨(民眾黨)也不是真白，白漆底下其實是墨綠，那天他們暗中與綠營合作，一起把國民黨埋葬了，然後平分天下，也不是不可能。」

洛杉基力勸國民黨經過一次失敗教訓，應先把自己體質搞好了，黨魂找回來了，再去考慮跟誰合作，否則一不小心羊入虎口，國民黨被民眾黨生吞活剝，變成第三大黨，或從此消失，恐怕是得不償失。

(中時電子報)