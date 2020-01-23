李佳薇為台視八點檔大戲《生生世世》，演唱主題曲《如果如果》，首度和華語樂壇知名父子檔蔣三省、蔣榮宗合作，年後即將推出的《生生世世》原聲帶，有著國際血統，遠赴美國好萊塢搭弦樂、錄音、混音，值達世界水準！挑大樑演唱的李佳薇、許富凱（Henry）歌聲感染力強，未發片先轟動，並獲殊榮登上台北小巨蛋，將在明（24日）播出的2020《超級巨星紅白藝能大賞》中演出！李佳薇為了《紅白》有備而來，斥資打造深V戰袍，性感萬分，她穿起來卻高雅端莊，充滿音樂天后範兒，更風靡整座小巨蛋，李佳薇對蔣老師笑說：「人生首次的深V，就獻給蔣老師了！」

許富凱（左起）、李佳薇與蔣家父子合照。（JMS蔣三省音樂公司提供）

李佳薇昨22日搭機返馬，在年終一片商演、尾牙繁忙工作中，終於告一段落可以返鄉過年，尤其荷包滿滿，讓她可以回家包個大紅包給爸媽，覺得一切都是值得，她引起為榮的小妹李佳歡暫棄律師考，闖歌壇1年發片有成，佳歡則是忙完宣傳，晚姊姊幾個小時，已搭乘今凌晨的紅眼班機回鄉，全家六口一起歡度金鼠新年！

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