周興哲（Eric）7日推出《小時候的我們》數位專輯，在全球各榜大出風頭，不但拿下KKBOX各華語榜冠、亞軍，更空降各數位平台冠軍，同時，他以〈怎麼了〉MV拿下YouTube 2019年度熱門影片冠軍的Eric，宣布破了自己紀錄；此外，周興哲在澳洲最大電視網SBS（Special Broadcasting Service）近日公布的「2019亞洲百大單曲」榜上，在清一色的K-POP巨星中，周興哲以《Something About L.A.》躍進第54名，和他仰慕的「國際蔡」蔡依林（Jolin）是唯二進入前60名的華語歌手！

周興哲與友人到日本滑雪。（星空飛騰提供）

周興哲近期發片、尾牙兩頭燒，相當重視家庭的他，特別跟公司告假一週，與父母、兄弟全家人同飛北海道滑雪，而他在美國唸書時最要好的兩個麻吉，也一起飛來北海道會合，「三劍客」一起滑雪重現12歲時「小時候的我們」，有趣的是，其中一位好友，已十年以上沒有滑雪，但他找教練苦練了1天，居然就可以陪大家一起從山頂滑到山下，讓周興哲也為他喝采：「Amazing！」但更有趣的在後面，這位好友後來居然不小心滑到矮樹叢裡，整個人卡在裡面，Eric和另一個好友找到他時，笑到不行，卻居然是先拍完影片和照片留念後，才把他「救」出來！

(中時 )