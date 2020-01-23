今(23)日農曆年假第一天，不少人都要舉家返鄉，無論是坐客運、自行開車或是搭乘大眾運輸工具，免不了一陣舟車勞頓。不過，前提是，你能上得了車！承擔許多人返鄉重任的台鐵今日下午約4點半左右，出現官網、App(台鐵e訂通)全數掛點當機的情況，讓不少等候坐台鐵返鄉的外地遊子，只能無奈以對。

網友上傳台鐵網站當機的畫面。(摘自PTT)

台鐵臉書對於App以及官網當機沒有回應，網友留言抱怨。(摘自台鐵臉書)

PTT 八卦版上今日下午約 4 點半左右有網友抱怨台鐵網站掛點的事件，連續嘗試 App 跟使用電腦打開台鐵官網都無法連上，讓不少將電子車票存在 App 內的網友大喊不滿。對此，台鐵已證實官網及 App 系統故障，已派員進行修復。如果在 App 存有電子車票，上車前應可前往櫃台透過身分證件要求補領實體車票，順利上車返鄉。

針對今天下午台鐵官網以及App當機的情況，台鐵方面回應如下：「有關「台鐵官網」及「台鐵e訂通」無法連線，中華電信公司工程師已於18:10修復，完成正常作業，初步判斷是台鐵局對外中華電信的網路連線問題。

台鐵第四代售票系統及車站的售票作業不影響，中華電信公司工程師經查修更換設備後，服務已於18:10恢復正常。後續台鐵局資訊中心將會同中華電信公司查明詳細原因，並徹底檢討改善，避免類此事件再次發生。」

(中時電子報)