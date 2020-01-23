繼武漢封城之後，同在湖北的黃岡市也於23日下午發布通告，將從今夜淩晨0時之後，市區公共交通巴士、長途客運暫停運營，城市地鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因的市民不可離開市區。鄰近的鄂州也宣布今晚11:20全市鐵公路車站即行關閉。

黃岡市防控工作指揮部23日下午公佈，為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，自2020年1月23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區；黃岡市區所有影劇院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場實行休市管理。恢復時間另行通告。

即日起，在黃岡市區所有進出城道口，依法依規對過往車輛及人員實施疫情排查防控，不漏一人一車。對進出城人員進行體溫檢測，對有發熱症狀的患者及時安排到指定醫療點進一步檢查和治療，對同車密切接觸人員安排到指定地點觀察。對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

繼黃岡之後，武漢鄰近的鄂州市今天也宣佈封城。據湖北鄂州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部公告，為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，自2020年1月23日11:20起，全市鐵路車站通道暫時關閉，恢復時間另行通知。

(中時電子報)