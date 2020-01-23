知名小籠包名店「鼎泰豐」再開新店，為疏解台北永康街本店人潮，鼎泰豐在台北市信義本店斜對面、信義路新生南路口新設的「鼎泰豐．新生店」已在今(1/23)日小年夜正式試營運，用餐時間店外依舊人龍不斷。

鼎泰豐新生店是鼎泰豐全球第169家門市，台灣第12家，也是鼎泰豐全台第二家街邊店。全店共4層樓、營業面積約400坪，共可接待280位客人用餐。為落實「讓客人覺得等待是值得的」的服務精神，新店最大亮點是，門口候位區上方斥資架設了9組冷熱電暖爐，冬天可開設暖氣，夏天可噴霧降溫，提供顧客更為舒適的候位環境。

由於菜餚與小籠包皆需靠人力手工，加上人才培訓需要時間，鼎泰豐近年拓點展店腳步放慢，鼎泰豐董事長楊紀華表示，此次在距本店僅100公尺的斜對面開新生店，主要是希望別讓本店客人別等太久。他還說，老店，沒電梯，樓梯又窄，長輩實在不方便。

鼎泰豐本店的樓梯只有90公分寬，今天開始試營運的鼎泰豐新生店，不僅樓梯寬了、有140公分，兩邊都裝了扶手，而且店內還裝了無障礙電梯，對「老客人」非常友善且方便。

鼎泰豐新生店的其它亮點還包括：新店內裝首度採用大量水磨石，將傳統元素融入新店中，象徵承先啟後。另外，新店4樓「照例」規劃了一個可讓員工「躺平」的休息室，讓辛苦的同仁可以好好休息。

鼎泰豐上個月才在信義區遠百信義A13開出全台第11家門店，如今短短時間內再開新生店，楊紀華表示，維護菜品和服務品質不是件簡單的事，再開新店可能要等一段時間了。

為讓員工同仁可以在過年時間好好陪家人，並感謝同仁辛勞，鼎泰豐自2017年開始，於除夕和大年初一店休兩天，今年也不例外，所有門市要到初二才恢復正常營業。

(工商 )