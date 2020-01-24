澳洲南部新南威爾士州（New South Wales）23日發生一起墜機意外，據悉機上的3名美籍人士全都不幸身亡。當時這架消防飛機正在執行任務，不料在當地時間下午1點時突然失蹤，緊急應變小組隨即展開搜索，不久後就在山林中找到飛機遺骸，不過目前仍未尋獲機組人員蹤影。

根據《BBC》報導，失事的飛機是一架C-130滅火機，機上共載有3名美籍人士，當時正在執行滅火任務，不料卻在飛行過程中，突然消失在雷達上。應變小組發現異狀後，隨即展開搜索作業，不久後找到了飛機殘骸，但尚未發現機上人員身影，目前仍持續搜索當中。

新南威爾斯州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）指出，飛機失事地點位於坎培拉南方的大雪山，「我們的精神與罹難者家人同在，為他們一起祈禱，這件意外也證明了，離野火季節結束還有很長的挑戰」。當地消防局表示，目前飛機失事原因還待查，不確定是否為視線不佳所導致。

此外，坎培拉機場23日也因野火而關閉，附近居民被要求暫時遷離避難，機場發表聲明指出，「因為消防行動、野火受到影響，因此目前暫時關閉。」澳洲國防軍陸軍司令坎貝爾（Angus Campbell）表示，現在已經提供一定程度的協助，還要視情況決定是否增派人員，畢竟潛在的危險區域已經擴大。

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(中時電子報)