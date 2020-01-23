明天是除夕，蔡英文總統今晚「農曆春節談話」除了用台語說「恭喜發財」、客語「新年快樂」、Happy Lunar New Year！繼去年用粵語說「新年快樂」，今年也再度用粵語祝香港朋友「大吉大利」。

總統今晚在農曆春節談話指出，今天是小年夜，她在這裡要先跟所有的臺灣人民以及全世界的華人朋友，拜個早年。

總統說，首先，她要特別感謝現在還在崗位上努力的國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的同仁，還有醫護人員。因為有你們，才讓全體國人可以有一個方便、安全的年假。

總統說，農曆新年是臺灣人民跟全球華人最重要的節日，她要祝福大家：恭喜發財（台語）、新年快樂（客語）、鼠年行大運。她也知道，最近有很多香港的朋友，關注她的影片，她也要祝大家，在新的一年，可以大吉大利（粵語）。

總統指出，就在不久前，台灣剛完成一場大選，台灣人民用民主投票的方式，選出自己的總統。「用我們的方式，向全世界發出民主、自由的光，向華人世界發出尊嚴、希望的光」。

總統表示，現在，選舉結束了，國家要繼續向前行。今年吃年夜飯的時候，不管大家電視想看哪一台，都是一家人。只要家庭和諧，國家就會團結。最後，再次祝福大家新年快樂、事事順心，Happy Lunar New Year！

(中時 )