台灣目前確診2019新冠狀病毒（武漢肺炎）雖只有1例，但已引起國人的關切，出入人多的公共場所都不敢掉以輕心，高鐵乘客紛紛主動戴上口罩，而台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院也加強宣導進入院內戴口罩，若瑟則禁止發燒感冒者到院探病，急診警衛明天開始協助詢問TOCC，即旅遊史 (T)、職業史 (O)、接觸史 (C)、群集事 (C)，並量測額溫。

雲林高鐵站今日整天班次都載滿返鄉人潮，高達6、7成乘客都戴上口罩，對2019新冠狀病毒提高警覺。

台大雲林分院和若瑟醫院都在每個進出口張貼配戴口罩的宣傳海報，後者並落實原有住院訪客須知規範，如果有感冒發燒症狀則禁止探病。

若瑟醫院並已建置妥2019新冠狀病毒因應措施，包含動線凡符合TOCC及發燒則走外走道，到急診隔離室處置，增加急診入口提醒，白天限就診病人出入，晚上10點後則依照原管制執行。急診警衛已開始協助詢問TOCC，明日開始量測額溫。

(中時 )