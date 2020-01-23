賀歲喜劇《殺手撿到槍》除了找來安心亞外，設定飾演殺手的林美秀、是元介、納豆、辛龍等人都受過易容訓練，讓他們能在彈指之間就變換妝容，男扮女裝已經不稀奇，修女、和尚、流浪漢等許多創意的角色扮演讓人看得目不轉睛，也為電影增添許多「笑果」。飾演殺手組織頭目的林美秀，主要造型是紅色背心搭配皮衣外套，搭配紫色中毒唇，看起來殺氣十足，但形象多變的她電影裡還有打扮成穿著睡衣敷著面膜的鄰家大媽，拍攝過程中她還直接坐在路邊完全不在意臉上貼著面膜，大剌剌走來走去吸引許多路人好奇圍觀，自己更笑說「反正我貼成這樣也認不出來」。

林美秀飾演殺手小組長「阿母」。（滿滿額娛樂提供）

除了鄰居大媽外，林美秀還穿上可愛女僕裝化身「外國女傭」，更主動提議把鼻子打亮，勾勒黑色眼線，自嘲她跟辛龍是「兩隻白鼻心」，沒想到效果超級好，在銀幕上看起來五官非常立體，連林美秀自己都驚豔說：「哇！我這樣看好美誒，鼻子好挺，不過看起來也蠻像寶塚歌舞團」，而為了製造前凸後翹的效果，她的胸前、屁股也特意多塞了好幾條毛巾，小助手辛龍則是帶一頂豬哥亮假髮，讓看慣他沒有頭髮的林美秀直言「他還是沒有頭髮好看，有頭髮看不習慣，一站我旁邊嚇我一跳」，搞笑演出讓梁志強導演讚不絕口。

美秀化濃妝化身五官深邃的女僕搭配有頭髮的辛龍搞笑演出。（滿滿額娛樂提供）

多個造型變化下來，林美秀說自己最喜歡的是和辛龍在市場槍戰時，搭配《酒矸倘賣無》的配樂登場的流浪漢造型，一出場氣勢十足，連納豆都看傻眼，辛龍鞋子破洞露腳趾，林美秀則是一頭亂髮，讓現場期待見到「國民媽媽」林美秀的鄉親都嚇了一跳，差點認不出是她，但林美秀反而特別喜歡這身造型，覺得隨地坐下都不怕弄髒衣服很輕鬆。

對於女裝扮相絲毫不會感到不自在的納豆，變裝部份分別扮演80年代有著半屏山捲髮及黃色洋裝的玉女，一看街坊鄰居都對他很好奇，還當眾自抓奶叫賣說「來喔來喔，2粒50喔」，讓路邊一群阿公阿嬤都看傻眼；海報上的女學生造型還自豪內在可是真的穿著蕾絲內衣，非常的注重細節，搭檔是元介則扮演坐輪椅的老人，後面還有陳芷尤飾演的印尼女傭幫他推車，充滿「綜藝魂」的是元介還加碼搞笑演出襲胸女學生納豆，結果太過興奮心臟病發，讓梁志強導演趕緊阻止說「你不要破壞自己的形象」。《殺手撿到槍》現正熱映中。

辛龍及林美秀在電影裡打扮相當「犀利」。（滿滿額娛樂提供）

(中時 )