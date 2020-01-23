雲林縣北港鎮武德宮財神廟迎新春，以財神爺、黑虎將軍為主題推出各種文創產品，其中最吸睛的為萌虎扭蛋機，有5種黑虎將軍的Q版小公仔，招財又喜氣，除了扭蛋還有聚寶枕組、一卡通念珠等文創品，是新春最佳伴手禮。
北港武德宮是傳統廟宇，也是創新廟會信仰領頭羊，主任委員林安樂為台大經濟系、政大金融所高材生，畢業後投入金融業，後來回到故鄉北港鎮擔任武德宮主委，開始一展長才為武德宮注入新元素。
林安樂表示，武德宮背後有1支強大優秀的設計團隊，除負責平面視覺設計外，亦開發許多充滿財神元素的文創產品，今年以財神爺、黑虎將軍為主題，推出萌虎扭蛋機、招財黑虎玩偶、納財萌虎零錢包、聚寶口金包、聚寶枕組、一卡通念珠等文創品。
武德宮祕書長蘇建華說，萌虎扭蛋機共2台，可愛的黑虎將軍造型非常吸睛，1台的扭蛋有5種Q版黑虎公仔，包括招財黑虎、藏寶黑虎、守財黑虎、賀歲黑虎、祈安黑虎；另1台扭蛋為5種平安符香火袋、納財萌虎零錢包、聚寶口金包、黑虎萬用票夾。
蘇建華特別推薦一卡通念珠，此念珠為廟方與一卡通票證公司、酷碁公司共同推出的穿戴式支付產品，又稱為「珠運通」，意喻「諸運通」，消費者戴上念珠等於帶著錢包，不僅讓科技與宗教更融入生活，同時也是傳統信仰與時俱進的證明。
(中時 )
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