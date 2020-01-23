北港「巷弄花燈」充滿懷舊復古風情。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「巷弄花燈」今年以穿越時光隧道為主題，結合現代燈光技術與傳統花燈，讓北港老街再回到從前，呈現早年繁華市集、燈紅酒綠場景，引領民眾用50年代的復古情懷迎新春、慶元宵。

交通部觀光局將去年訂為小鎮漫遊年，並在全台選出30個經典小鎮，北港鎮是雲林縣唯一入選的鄉鎮，今年地方文史工作者因此以花燈原鄉與老街為基底，持續發展「巷弄花燈」，打造充滿在地文化特色的經典小鎮與大家迎新春。

「巷弄花燈」主辦單位北港工藝坊負責人蔡享潤表示，北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已超過半世紀，是台灣花燈的原鄉，當時除了中、小型靜態花燈，還有獨一無二的大型電動花燈，每年吸引大批遊客，開創了全國燈會熱潮。

另外，北港鎮的老街也是一大特色，北港鎮開發甚早，保留了「暗仔街」、「番簽市」等老街，這幾年北港燈會以老街配合花燈發展「巷弄花燈」，懷舊主題營造早年街坊鄰里過節氛圍，成為全台最具特色的燈區之一。

蔡享潤指出，今年「巷弄花燈」以傳統燈籠懸掛在老街上空，呈現早年「暗仔街」、「番簽市」的風貌，讓民眾一走進老街，彷彿穿越時光回到從前，配合工藝坊的李朝雄工藝師懷舊工藝特展、畫家潘格爾北港意象彩繪牆，陪伴民眾度過1個最復古文藝的新春假期。

(中時 )