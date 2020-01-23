據南方網報導，從大陸廣東省工業和信息化廳方面只初，針對近日新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情，導致口罩等相關應急物資需求量暴增的情況，已緊急聯繫全省口罩生產企業、原材料生產企業及重點應急物資生產等企業，協調針對春節期間的用工困難問題，儘快抓緊生產，全力增加市場供應，確保滿足疫情防控需要。

(旺報 )