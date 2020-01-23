2020武漢風暴》廣東省工信廳緊急協調 口罩生產春節不停工 18:362020/01/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據南方網報導，從大陸廣東省工業和信息化廳方面只初，針對近日新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情，導致口罩等相關應急物資需求量暴增的情況，已緊急聯繫全省口罩生產企業、原材料生產企業及重點應急物資生產等企業，協調針對春節期間的用工困難問題，儘快抓緊生產，全力增加市場供應，確保滿足疫情防控需要。 (旺報 ) #生產 #口罩 #企業 #物資 #針對 也許您會感興趣 推薦閱讀 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 不只用來防疫 MIT口罩躍上國際時裝周舞台 20:502020/01/21 生活 中衛口罩首登國際時裝周 彩色口罩年銷量激增85％ 21:052020/01/21 財經 醫師：N95口罩勿亂戴 04:092020/01/22 焦點新聞 防疫口罩百百種 你選哪一種？ 09:142020/01/22 生活 國內各大醫院拉高防疫層級 強制民眾入急診戴口罩 12:362020/01/22 生活 好市多掀口罩之亂 網：有人狂搬20盒 13:142020/01/22 生活 一罩難求 天價N95炒到每片220元 04:092020/01/23 焦點新聞 機上口罩被搶光 滴滴司機拒拼車 04:092020/01/23 焦點新聞 戴口罩防武漢肺炎 這2款根本沒用！ 09:302020/01/23 生活 財經熱門新聞 年終7年最慘…打臉蔡？網10字神回被讚爆 - 財經 定存、儲蓄險是好投資？ 過來人怒吐怨氣狂勸 - 財經 美晶片老大跪了！求救台積電7奈米 - 財經 台積電5奈米有多強？ A14效能直逼最強蘋果筆電 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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