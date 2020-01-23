「瑞典奧斯卡」金甲蟲獎日前揭曉，日前在喬治亞遭到禁演的電影《然後我們跳了舞》一如預期、一夜抓到四隻「金甲蟲」，橫掃最佳影片、最佳男主角、最佳劇本及最佳攝影等四項大獎。第一次演戲的男主角雷凡吉巴其亞尼（Levan Gelbakhiani），以該片再奪他的第六座影帝大獎時，喜不自勝表示「這部電影完全改變我的世界」。舞壇出身的他，同時對該片導演雷凡阿金（Levan Akin）表達感謝「謝謝你為我打開電影這扇大門，真是太美妙了」。有趣的是，由於該片導演雷凡阿金與「最佳導演獎」擦身而過，以致最後奪下「最佳影片獎」時讓他大吃一驚，「我以為不會得了」。

第一次演戲的男主角雷凡吉巴其亞尼再奪他的第六座影帝大獎。（海鵬影業提供）

《然後我們跳了舞》劇情講述男主角梅拉布（雷凡吉巴其亞尼 飾）追隨父母腳步、進入「喬治亞國家舞團」，學習強調剛毅之力的「戰鬥芭蕾」。但他備受壓抑的氣質與性向，卻隨著帥氣新同學伊拉可里（巴奇瓦利契維里Bachi Valishvili 飾）的加入，掀起了天旋地轉的變化…。該片是雷凡阿金的第3部電影，雖沒進入美國奧斯卡最佳國際電影決賽，卻在瑞典受到空前好評，果然在「瑞典奧斯卡」大獲全勝。

《然後我們跳了舞》勇奪最佳影片大四喜稱霸。（海鵬影業提供）

《然後我們跳了舞》全片誠懇動人、柔中帶剛。該片去年在坎城影展「導演雙週」大放異彩，迄今橫掃全球包括芝加哥國際影展最佳影片等20多座國際大獎。當時18歲的男主角雷凡吉巴其亞尼，無懼喬治亞社會的恐同陰霾，在片中飾演喬治亞國家舞蹈團員「梅拉布」，不僅愛上跟他一起競爭的同學，並將深陷男男之愛的脆弱與堅強，做了令人心碎的完美詮釋。片中他和男星巴奇瓦利契維里、趁夜互打手槍的「野砲戲」，拍出曖昧男男情的感人成長路；而男友最後選擇傳統婚姻，更許多男同志曾歷經的難忘傷痛。該片持續上映中。

男主角雷凡吉巴其亞尼無懼喬治亞社會的恐同陰霾。（海鵬影業提供）

(中時 )