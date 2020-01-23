大陸工信部部長苗圩帶隊赴天津調研口罩、消毒除菌用品等企業生產情況。據新華社報導，苗圩在現場表示，大陸口罩目前最大產能是每天2000多萬付。目前很多企業已經停止休假進行加班加點的生產。

苗圩說，統計現有30多家企業已經復產，產量達到1天800萬付以上，對保障市場供應有底氣、有信心。

(旺報 )