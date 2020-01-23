美國國家健康機構（NIH）22日指出，用於應對在大陸武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV）的疫苗已經在研發中，最早將於3個月後進行人體試驗。

據新浪財經引述NIH國家過敏和傳染病部門主任Anthony S. Fauci說「我們已經在進行（疫苗研發）中」，希望在大約3個月後，能夠進行第一階段的人體試驗。

(旺報 )