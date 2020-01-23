2020武漢風暴》美研究機構：啟動病毒疫苗研發 最快3個月後人體試驗 19:022020/01/23 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家健康機構（NIH）22日指出，用於應對在大陸武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV）的疫苗已經在研發中，最早將於3個月後進行人體試驗。 據新浪財經引述NIH國家過敏和傳染病部門主任Anthony S. Fauci說「我們已經在進行（疫苗研發）中」，希望在大約3個月後，能夠進行第一階段的人體試驗。 (旺報 ) #人體試驗 #疫苗 #人體 #研發 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 《類股》豬年封關日，防疫概念股衝鋒槍 11:282020/01/20 財經 小心中鏢 打疫苗防不了B型流感 13:252020/01/20 生活 南投流感疫苗僅剩4千劑 符合民眾快來打 18:552020/01/20 生活 金門「鐵達尼號」船型堡 新春打卡送小禮物 19:082020/01/20 生活 南投流感疫苗剩4千劑 春節前用罄 04:102020/01/21 地方新聞 防堵武漢肺炎疫苗戰／一旦確認「關鍵蛋白基因」 即可展開研製量產 10:012020/01/21 財經 白河民眾遭鼬獾咬傷 疑似狂犬病 15:392020/01/21 生活 韓國瑜珈妹人體對折 老司機露邪笑 10:432020/01/22 正妹 心臟內科名醫：防武漢肺炎就快打流感疫苗 15:222020/01/22 生活 基因解密新時代 編輯100分人體 04:092020/01/23 藝文副刊 財經熱門新聞 年終7年最慘…打臉蔡？網10字神回被讚爆 - 財經 定存、儲蓄險是好投資？ 過來人怒吐怨氣狂勸 - 財經 美晶片老大跪了！求救台積電7奈米 - 財經 台積電5奈米有多強？ A14效能直逼最強蘋果筆電 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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