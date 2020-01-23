話題日劇《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》找來清野菜名、橫濱流星兩位人氣直升的新生代演員攜手，雖是懸疑推理劇，但武打動作場面絲毫不馬虎，首集除了有意想不到的人物客串，播出後甚至衝上日本推特榜搜尋冠軍，頻道「WAKUWAKU JAPAN」宣布將從25日大年初一起、每週六晚間11點與日本同期首播。

2019年於許多男星人氣排行榜上有名，橫濱流星吸睛力堪稱當今日本娛樂圈之最，去年除了拿下多項電視或個人獎項，在本週公布的第43屆日本奧斯卡則榮獲最佳新人，橫跨影視雙棲行程滿檔；清野菜名2018年因為演出漫畫改編連續劇《我是大哥大》備受矚目，去年一口氣接下多支廣告，曝光率大大提升，清新形象躍升許多男性觀眾夢中情人。

橫濱流星人氣旺。（WAKUWAKU JAPAN 提供）

這部集合兩大新生代人氣男女星的連續劇，加上要潤、白石聖、山崎樹範、椿鬼奴、山口紗彌加、佐藤二朗等多位實力派演員，也是NTV（日本電視台）繼《3年Ａ班-從此刻起，大家都是我的人質》、《輪到你了》、《Nippon Noir~刑警Ｙ的反叛》之後，再度挑戰觀眾燒腦極限，女主角清野菜名飾演圍棋棋士、轟動社會的神秘熊貓小姐，男主角橫濱流星飾演在電視擔任心靈感應能力者的醫學生，幕後卻是熊貓小姐的飼育員，兩人透過某種連結成為最兇暴搭檔，接受神秘人物「不服從先生」委託處理處於灰色地帶的社會事件，首集在日本播出後反應不俗，再度於推特引發網友討論，對於清野菜名反差極大的熊貓裝則是大讚可愛。《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》將於25日起，每週六晚間11點、週日晚間9點於WAKUWAKU JAPAN頻道與日本同期首播。

(中時 )