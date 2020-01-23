一名家住新竹市的老翁，騎著機車一路騎到桃園市復興區山區，被巡邏警方發現上前關心。（大溪分局提供／邱立雅桃園傳真）

一名家住新竹市的83歲鄭姓老翁22日晚間騎機車，搖晃行駛於復興區台7線18公里處，由於幾乎要午夜，復興分駐所所長呂尚紘、警員黃偉堯執行巡邏勤務，發現老翁騎騎車左右搖晃極為不穩，為避發生危險，警方尾隨其後，再選擇適當時機攔停。

警方在場初步詢問鄭姓老翁為何深夜獨自出沒於山區，鄭姓老翁表示只記得當日上午曾至新竹市衛生所施打流感疫苗，對於為何深夜出現於復興山區一事渾然不知，還頻問警方「怎麼騎了7、8個鐘頭還沒到家？」「這裡是不是新竹市？」對於家裡地址、電話或家庭成員等完全沒有印象，警方只好先將老翁帶回分駐所內休息，並提供茶水與熱食，供其禦寒及果腹。

警方在詢問過程中得知老翁真實身分，查出其家屬於當日早上已報失蹤人口，趕緊聯繫鄭姓老翁的兒子到所。家屬抵達後向警方表示鄭姓老翁罹患老年失智症、糖尿病及狹心症等病症且行動不便，又多次無故失蹤，同住的親人將機車鑰匙藏起，此次不知為何讓老翁順利取得鑰匙，竟一路自新竹市騎乘至桃園市復興偏遠山區，幸遇警方協助並順利返家與家人團聚，讓家屬相當感謝。

(中時 )