去年一退伍就接下台灣觀光代言人的韓國男團2PM成員玉澤演，與韓國素顏女神李沇熹再度攜手演出新作《The Game：倒數計時》，笑談李曾拋棄自己。女主角李沇熹、第二男主角林周煥太務實，率直的回答讓問的人傻眼聽的人爆笑。玉澤演重返小螢幕大膽提出收視公約，壓力山大連帶綜藝魂爆發，頻頻高喊「請大家幫幫我」。

由玉澤演、李沇熹、林周煥領銜主演的《The Game：倒數計時》，22日在首爾舉辦新戲記者會，劇情講述能看到人死前瞬間的預言家、時常得阻止死亡發生的重案組女刑警、經常與屍體相伴的國科搜法醫，三人因捲入20年前懸疑的連鎖殺人案而開始挖掘隱藏秘密的故事。此劇同時也是玉澤演、李沇熹繼電影《結婚前夜》之後再度合作，七年前是李沇熹讓玉澤演戴了綠帽，因此記者會開場不久便有媒體提及此事，玉澤演笑著回說「李沇熹上次拋棄了我，希望這次有好結果」。而當主持人再追問兩人是否還願意再合作第三次時，李沇熹則率直地回答「在這種場合如果說不要的話那可怎麼辦才好呢？」，讓現場氣氛瞬間歡樂了起來。

基於本劇故事著重於懸疑、解謎，因此導演、演員們在記者會上對於劇情全都封口如瓶保密到家，現場媒體只能針對收視率的部份進行逼問，玉澤演坦言自己很有壓力，又是退伍後的復出之作，直呼「請大家多多幫忙」，林周煥則率直回答「這個數字很重要嗎？大概只對電視台內部人員來說才重要吧」，八風吹不動的姿態意外有趣。

現場媒體不死心再追問收視公約，玉澤演笑稱自己當初在廣播節目上是基於2020年的「20+20」才喊出收視率40%這個數字，但即使只有10%也會依約和主持人重現經典歌曲《我耳邊的Candy》，並再次向鏡頭喊話「請大家多多幫忙」；李沇熹提出收視率15%的話要在網路上做吃播。林周煥原先表示「我不知道耶，沒做過收視公約」，最後在李沇熹和主持人的接力慫恿之下，答應達到40%就會和玉澤演一起演唱《我耳邊的Candy》，從嚴肅到慌張的轉變引來全場大笑。

此外值得一提的是，玉澤演可能是受剛回歸演藝圈又挑大樑的影響，在記者會上竟顯「初老症狀」，擔心媒體提問內容太長自己會忘記而趕緊搞笑搶先回答，最後更坦言其實很覬覦林周煥的角色想要「竄位」，還瞇眼裝可愛說「如果一定要，一定要我選個想要挑戰的角色來演的話。」儼然是綜藝魂大爆發！不過隨後緊接著補充「當然我的角色也很有魅力啦」。期間更不斷和李沇熹有不少有趣小互動，看得出演員群之間默契極佳，新戲內容精彩可期。KKTV鼠年開春巨砲奇幻懸疑韓劇《The Game：倒數計時》23日起每週四、五中午十二點上架更新。

(中時 )