泰國人氣新星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）憑首部電影《模犯生》天才少女小琳一角爆紅，新作《就愛斷捨離》再度獨挑大樑擔綱女主角，不過她這次轉大人嘗試新戲路，與《把哥哥退貨可以嗎》泰國男神影帝桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）飾演一對久未聯絡的舊情人，片中一場直視鏡頭的特寫哭戲，似笑非笑、堆滿複雜情緒的表情讓人印象深刻，茱蒂蒙說：「這場哭戲沒有想像中困難，拍片時全場鴉雀無聲，讓我可以很專注在表演上。對我來說最難的，還是多年後第一次見到前男友的那場戲，即使心裡很難受，表面上卻要裝作若無其事，真的非常痛苦。」

由泰國新生代鬼才導演納瓦波坦榮瓜塔納利（Nawapol Thamrongrattanarit）編導的全新愛情電影《就愛斷捨離》，描述奉行斷捨離整理術的女主角小琴，在丟東西的過程中重新面對自己的過去，因而決定將相機還給當年被她狠心拋棄的前男友阿安。

茱蒂蒙新作《就愛斷捨離》挑戰感情戲。（catchplay提供）

在幕後花絮「新歡舊愛篇」中，除了愛丟東西的小琴和念舊的阿安，還有由泰國網紅模特兒薩莉卡薩拉席素帕飾演的現任女友小米，3人看似和平卻錯綜複雜的三角關係，讓人看得既揪心又有共鳴。導演說：「我覺得每個人都能從電影中看到自己的故事，無論是想要放下過去往前走的人，還是想要沉浸在回憶裡的人，希望大家看完電影都能釋懷，並面對自己的過去。」

《就愛斷捨離》描述設計師小琴（茱蒂蒙瓊查容蘇因 飾）想把家改造成極簡風，把不再讓她怦然心動的東西通通丟棄。整理過程中她找到很多紀念品，其中前男友（桑尼蘇莞門坦諾 飾）送的相機勾起了她的複雜情緒。抱著不告而別的愧疚多年，小琴發現她始終無法釋懷自己的自私，於是她決定鼓起勇氣歸還前男友相機，以及他們的美好回憶。該片2月14日全台上映。

(中時 )