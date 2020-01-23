世界衛生組織（WHO）今天發布最新數據，全球武漢肺炎疫情確診攀升至581病例，其中中國為571例、17人死亡。

WHO西太平洋區域辦事處今天在社群網站發布最新數據，截至目前全球「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）」（又稱武漢肺炎）確診病例總數為581例，來自中國總病例數為571。

在中國的571病例中，有95例屬嚴重病例，有17人死亡。

世衛繼1月21日示警新型冠狀病毒可能「持續人傳人」後，世衛新興疾病部門代理主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）22日晚間則進一步表示，目前已有證據表明在家庭或衛生機構等近距離接觸者之間會發生人傳人。

武漢肺炎疫情病例快速攀升，繼武漢市宣布全市公共交通工具暫停營運外，今天鄰近的黃岡市也同樣宣布24日零時起停運市內公共交通及長途客運，並暫時關閉城鐵站及火車站離開黃岡的通道；要求居民無特殊原因不要離開市區。

世衛22日召集的緊急委會議，並未決定宣告武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），認為需要更多訊息判斷，預定今天在日內瓦時間中午再度開會。

(中央社)